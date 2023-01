Ternana-Ascoli 1-0, ci pensa Palumbo nel primo tempo

Foto: Lapresse

15 gennaio 2023 a

La Ternana torna a ruggire e inizia il girone di ritorno con una vittoria, la seconda della gestione Andreazzoli. Il tecnico toscano schiera la sua Ternana con il 3-4-1-2. Non c’è Falletti e Palumbo ne prende il posto sulla trequarti. Davanti giocano Favilli e Partipilo. Dietro Diakitè, Sorensens e Mantovani. Sugli esterni Ghiringhelli (all’ultimo forfait di Defendi) e Corrado, in mezzo Agazzi e Di Tacchio. L’avvio è all’insegna di Partipilo che dopo soli 40 secondi si divora un gol già fatto. Al 18’ sempre Partipilo smarcato da un colpo di tacco di Favilli tira debolmente da ottima posizione. Ma al 27’ ci pensa Palumbo con un sinistro micidiale dal limite: Ternana-Ascoli 1-0. In finale di tempo Favilli va in gol su assist di Partipilo ma il fantasista era in fuorigioco sul lancio di Palumbo e la rete viene annullata. La ripresa si apre ancora con un’occasione fallita da Partipilo, mentre nel finale l’Ascoli ha la palla buona ma Iannarilli riesce a respingere la conclusione dall’area piccola.

