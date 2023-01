Alessandria-Gubbio 2-1, terza sconfitta consecutiva per i rossoblù: Bulevardi non basta

15 gennaio 2023 a

Terza sconfitta consecutiva per il Gubbio, battuto pure ad Alessandria. Al Moccagatta finisce 2-1, con reti di Lamesta, pareggio provvisorio del solito Bulevardi (quarto centro stagionale per lui), e gol decisivo di Martignago a dieci minuti dalla fine. Per la formazione di Braglia è quindi il terzo ko di fila dopo quelli di Montevarchi prima della sosta e quello in casa contro la Fermana.

In classifica i rossoblù restano al quarto posto, sempre più lontani dalla capolista Reggiana. Al prossimo turno al Barbetti arriva l'Ancona, attualmente quinta a -1 dal Gubbio, per quello che diventa un crocevia fondamentale in ottica piazzamento play off.

