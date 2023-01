Claudia Maggiurana, tumore al seno sconfitto: ora vuole correre la maratona di Roma

Roberto Minelli 15 gennaio 2023 a

La voglia di mettersi alla prova. La storia di Claudia Maggiurana ha dell’incredibile; 45 anni, residente a Sant’Apollinare di Marsciano, dopo aver sconfitto un tumore al seno, è pronta a correre la maratona di Roma in programma il 19 marzo prossimo. In passato proprietaria di un negozio di fiori a San Sisto, ha dovuto quindi affrontare un cancro al seno. Così la sua vita è cambiata radicalmente, ha combattuto la sua battaglia con il male ed è riuscita a vincerla tra mille sacrifici. A questo punto ha fondato l'associazione Vivo a colori, con l’obiettivo di raccogliere fondi per un macchinario tatuatore per donne operate al seno, da donare al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ma di certo Claudia, conosciuta anche come La Maggy Style, non si ferma qui, visto che sono tante le iniziative promosse dalla stessa associazione e quelle portate avanti personalmente.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 13 gennaio

