Perugia-Palermo 3-3, l'umbro Brunori acciuffa il Grifo nel finale

Il Perugia viene rimontato dal Palermo e alla fine il pareggio per 3-3 ha il sapore della beffa. Si mette subito bene per il Grifo che nel giro di 7' si porta sul 2-0. Prima Di Serio (nella foto Belfiore il gol dell'attaccante) porta avanti la squadra di Castori, poi raddoppio di Casasola su calcio di rigore. Il Palermo non ci sta e accorcia le distanze con Marconi al 23'. Ma il Perugia è in palla e nel finale di primo tempo, al 36', torna avanti di due reti in virtù del sigillo di Olivieri.

Nella ripresa però i siciliani si rifanno subito sotto con Valente al 3'. Il Grifo resiste fino al minuto 89, quando l'umbro Brunori regala ai siciliani il 3-3 e un punto quasi insperato per come si era messo il match. In classifica il Perugia rimane in zona play out a quota 20 e i risultati dagli altri campi non aiutano. Penultimo posto e salvezza diretta attualmente lontana 2 lunghezze, in attesa delle gare di domenica 15 gennaio.

