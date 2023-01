Tifosi entrano in campo e aggrediscono i giocatori: multa per due club

Rissa durante una gara del campionato Juniores Under 19 A2

Nel campionato Juniores Under 19 A2 multe per due club. Ammenda di 370 euro al Lama perché “propri tesserati partecipavano a una rissa con tesserati dell’altra squadra - si legge nel comunicato della Figc umbra -. Subito dopo, approfittando del fatto che i cancelli non erano stati adeguatamente chiusi, alcuni tifosi di detta società (circa una decina) entravano nel recinto di gioco e aggredivano i tesserati della squadra avversaria, così inasprendo ulteriormente gli animi. La situazione si calmava dopo alcuni minuti. Subito dopo, giungeva sul posto una vettura della Polizia di Stato”. Ammenda di 220 euro anche al Mantignana Montemalbe per la stessa ragione, con la discriminante che in questo caso si è trattato dell’ingresso in campo di un solo facinoroso tifoso.

