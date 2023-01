Bartoccini Fortinfissi in campo contro Macerata, Samedy ceduta a Conegliano

L'opposto statunitense ceduta alle campionesse del mondo: "Entusiasta, un grande passo"

Le gare casalinghe della Bartoccini Fortinfissi Perugia del 2023 ripartono oggi sabato 14 gennaio da dove erano state lasciate, con la diretta alle 20.30 su Rai Sport+ HD, lo scontro è sicuramente quello più appassionante della seconda giornata del girone di ritorno poiché la Cbf Balducci Hr Macerata è una delle rivali dirette. Nella gara di andata le marchigiane vinsero sfruttando anche lo shock che travolse le Magliette nere a seguito dell’infortunio di capitan Guerra, che neanche a farlo di proposito è rientrata in campo per due set la scorsa giornata e che dunque si spera possa essere a pieno regime per questo importante appuntamento. La novità della vigilia è quella però dell'addio a Perugia dell'opposto statunitense Stephanie Samedy (1998, 14 presenze e 151 punti quest’anno) passata alle campionesse del mondo di Conegliano. Da Perugia all'Imoco, un grande salto: “Sì, è sicuramente un grande passo passare da Perugia a Conegliano, ma sono entusiasta di far parte di un programma di successo che ormai è un riferimento per la pallavolo internazionale - ha detto l'ex Maglietta nera all'ufficio stampa di Conegliano . Sono entusiasta di lavorare con le mie nuove compagne, gli allenatori e lo staff, e non vedo l’ora d'imparare il più possibile da tutti e di contribuire in ogni modo possibile in questa stagione. Iil mio obiettivo personale è quello di continuare a sviluppare il mio gioco e di mettere a disposizione di questa squadra le mie qualità. Per quanto riguarda le aspettative della squadra, vorrei sfruttare lo slancio della ottima prima metà della stagione per arrivare alla seconda ancora più forti".

Ecco Santos, è la nuova palleggiatrice di Perugia



Nella metà campo perugina invece gli occhi sono puntati sulla cabina di regia dove dopo la partenza di Dilfer a causa dell’infortunio subìto nella tredicesima giornata si guarda verso la portoricana Raymariely Santos, che proprio nella gara contro Macerata potrebbe fare il suo esordio. Va dritto al punto coach Matteo Bertini: “Sarà una gara molto importante visto che a tutti gli effetti sarà uno scontro diretto per la salvezza, giochiamo in casa e questo per noi è un vantaggio quindi spero che vengano in tanti a darci una mano”.

