Le umbre Cesarini e Petrara convocate in Nazionale Under 19

La centrocampista perugina e l'attaccante folignate sognano l'Europeo di categoria

Tommaso Ricci 14 gennaio 2023

Primo raduno del 2023 per la Nazionale femminile Under 19 di Selena Mazzantini che si terrà al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia dal 16 al 19 gennaio. Una fase di avvicinamento al Round 2 di qualificazione al prossimo Europeo. Questa fase è in programma in Italia dal 5 all’11 aprile e le azzurrine si giocheranno contro Austria, Grecia e Bosnia ed Erzegovina un posto per la fase finale fase finale che si giocherà dal 18 al 30 luglio in Belgio. Sono 24 le convocate dall’allenatrice azzurra, di cui 12 classe 2004 e 12 classe 2005. Tra queste anche la centrocampista perugina classe 2005 Erin Maria Patrizia Cesarini (da questa estate in forza al Milan dopo le esperienze alla Lazio e, ancora prima, alla Grifo Perugia) e l’attaccante folignate classe 2004 della Roma Maria Grazia Petrara.

