Perugia-Palermo, striscioni allo stadio chiamano a raccolta il popolo biancorosso

13 gennaio 2023 a

Striscioni in zona stadio. Il tifo del Perugia è consapevole dell'importanza della gara contro il Palermo e invita tutti a partecipare. Sabato alle 14 c'è Perugia-Palermo e per il Grifo si tratta di una gara fondamentale in chiave salvezza. Ecco, allora, il grido del popolo biancorosso: tutti allo stadio.

La squadra di Castori reduce da due vittorie consecutive prima della sosta ha accorciato le distanze dalle formazioni avanti in classifica e ha lasciato l'ultimo posto al Cosenza. Vincere contro il Palermo sarebbe un altro grande passo in avanti. E i tifosi lo sanno.

