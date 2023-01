Giudice sportivo, avversari presi a testate e pugni: giocatore della Tiber squalificato otto giornate

13 gennaio 2023 a

a

a

In Prima categoria il dirigente della Virtus Collina, Renzo Pammelati, è stato squalificato fino al 30 giugno “perché al termine della gara - si legge nel comunicato della Figc diffuso mercoledì 11 gennaio -, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e calciava volontariamente il pallone nei suoi confronti colpendolo a un polpaccio senza conseguenze”. Stessa sanzione per Riccardo Azzarelli del Rivo Subasio, “perché in campo in qualità di assistente di parte, rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara aspettava l’arbitro davanti al proprio spogliatoio e reiterava frasi ingiuriose e minacciose nei suoi confronti, tanto da costringere il direttore di gara a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine”.

Dà un calcio all'arbitro e poi scappa nello spogliatoio: giocatore squalificato due anni

Squalificato, poi, per 8 turni un giocatore della Tiber “per aver colpito, a gioco fermo, - fa ancora il comunicato - con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria senza procurare danni evidenti. Successivamente colpiva con un pugno all'altezza dello zigomo destro un altro calciatore causandogli un livido vistoso”. Infine 800 euro di multa alla Narnese per sputi dei tifosi verso arbitro e assistente durante la finale di Coppa Eccellenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.