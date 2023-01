Mercato, il Grifo fa un pensierino a Stramaccioni, la Ternana vende Rovaglia

Il difensore della Juventus Next può interessare al Perugia, il giovane attaccante delle Fere va al Montevarchi

Era stato già accostato al Perugia la scorsa estate. Ora, il nome di Diego Stramaccioni (2001) torna di attualità. Il difensore originario di Bevagna in forza alla Juventus Next Gen con cui in stagione ha fino ad ora totalizzato 12 presenze, è un’idea per il reparto arretrato biancorosso. Sul centrale mancino cresciuto nel vivaio del Grifo, c’è anche il Pordenone. Dietro e in un reparto profondo, qualcosa potrebbe cambiare pur se l’intervento in difesa non è una priorità. Si cerca una sistemazione a Vulikic, il candidato principale a lasciare Pian di Massiano. In stand by la situazione legata a Righetti, accostato al Gubbio. Da definire il futuro di Melchiorri, lui pure finito nei radar del club rossoblu. Ma il matrimonio è molto difficile. Davanti si lavora per arrivare a una punta. Nel mirino c’è Edoardo Soleri (1997, Palermo).

In casa Ternana tra oggi e lunedì potrebbero fare le valigie alcuni Under finora poco utilizzati come Rovaglia e Spalluto (per entrambi 3 spezzoni di gara) o mai impiegati come Mazzarani e Ndir (per il primo 3 panchine, per il secondo, aggregato in pianta stabile alla Primavera, nessuna convocazione in prima squadra). Il centravanti veronese, corteggiato nei giorni scorsi da Mantova e Virtus Verona, sembra ad un passo dal Montevarchi (prestito semestrale). Invece l’attaccante pugliese è in procinto di tornare temporaneamente alla Fiorentina (mediante risoluzione anticipata del prestito) per poi approdare al Novara, che supera di slancio la concorrenza di Feralpisalò e Pescara. Il terzino romano è nel mirino del Cerignola mentre il difensore centrale senegalese piace al San Donato Tavernelle. In bilico gli attaccanti di movimento Capanni e Moro. Il primo viene monitorato dall’Imolese mentre il secondo potrebbe rientrare alla Lazio prima di essere girato altrove (lo cercano l’Almeria e un paio di club cadetti).

