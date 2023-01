Trovato è il colpo del Città di Castello, la Nestor ha preso Del Sante

Due trattative di mercato andate in porto in serie D ed Eccellenza

12 gennaio 2023

a

a

Il Città di Castello continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei tasselli giusti da sistemare nel mosaico di mister Antonio Alessandria e, dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante albanese classe 2002 Erik Troqe ex giovanili dell’Arezzo, poi Milan, Modena e Benevento, ha raggiunto l’accordo con un altro big. Si tratta del centrocampista siciliano originario di Pozzo di Gotto, Mattia Trovato, classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Per il mediano messinese, esperienze importanti in prestito in serie C e B a Cosenza e Livorno, prima di trasferirsi a dicembre del 2020 all’Albinoleffe. Quindi la fine del contratto con il club viola e un nuovo inizio, tra i dilettanti, in serie D al Rende. Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Castrovillari e da ieri è diventato un nuovo giocatore biancorosso a disposizione del tecnico ex Badesse.

ALTRI AFFARI

Un colpo di mercato messo a segno anche in Eccellenza, dalla Nestor di Marsciano. Il club azzurro ieri nel tardo pomeriggio ha infatti definito tutti i dettagli dell’accordo con il bomber perugino classe 1987, Stefano Del Sante ex Sasso Marconi che torna così in Umbria dopo le esperienze vissute tra 2019 e 2021 a Cannara e Bastia. Un innesto importante per mister Caporali che vuole provare a risalire la china, con gli azzurri terzultimi a quota 16 punti. In Prima categoria il Rivo Subasio ha ingaggiato il mediano classe 1983 Enrico Ciani ex Spello, Tiberis, Petrignano e San Sisto.

