Ternana, Falletti: "Solo un momento no, io so che posso dare di più"

E’ pronto a trascinare la Ternana nel ritorno, sapendo di poter migliorare il suo rendimento delle ultime partite del 2022 e sottolineando che non esiste nessun problema all’interno dello spogliatoio. Cesar Falletti ha una gran voglia di tornare in campo, per dimostrare tutto il suo valore conoscendo le potenzialità della Ternana, che non sono certo quelle viste nell’ultima parte del girone d’andata, cassato dall’uruguaiano come un periodo negativo che tutte le squadre hanno.

Traini e sogno 2023: "Rivedere la Ternana in serie A"

Falletti fa il punto della situazione con vista sul prossimo appuntamento. “Posso dare ancora di più e ne sono consapevole - ha sottolineato -. Domenica contro l'Ascoli è una sfida fondamentale". Sui rapporti nello spogliatoio: “Bisogna prima di tutto chiarire una questione. Non c’è nessun problema all’interno dello spogliatoio. Nessuno ha litigato con nessuno".

