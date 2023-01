La Sir sbanca 3-1 Lubiana e vola ai quarti di Champions League

11 gennaio 2023 a

a

a

Ventiseiesima vittoria stagionale per la Sir Sicoma Monini Perugia che, in Champions League, si impone in quattro set 3-1 in terra slovena contro Lubiana e chiude il discorso per il primo posto nella Pool E volando diretta ai quarti di finale della manifestazione. Super Herrera Mvp con 25 punti con 7 ace, doppia cifra anche per gli schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi. Block Devils attesi da una giornata di riposo, quella di giovedì 12 gennaio. Ripresa delle operazioni al PalaBarton venerdì 13 mattina per dare il via alla preparazione del prossimo match in programma, la sfida casalinga di Superlega di domenica 15 gennaio contro Padova.

Dieci domande allo sport umbro del 2023: tutto su Grifo, Fere, Sir e tanto altro

IL TABELLINO

ACH VOLLEY LUBIANA: Sket 4, Masulovic 1, Todorovic 1, Koncilja 5, Sestan 15, Kovacic (libero), Gjorgiev 8, Videcnik, Kok 14, Sen 1, Mejal. N.E:Bosnjak. All. Gacic, vice all. Satler

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ropret, Herrera 25, Flavio 5, Solé 9, Semeniuk 13, Piccinelli (libero), Plotnytskyi 9, Cardenas 2, Giannelli 2, Rychlicki 2, Mengozzi. N.E: Leon. All. Anastasi, vice all. Valentini

Arbitri: Aleksandar Vinaliev e Wojciech Maroszek

Parziali set: 21-25, 15-25, 25-23, 15-25

Note: Spettatori 4.026. Le cifre: LUBIANA: 15 b.s., 4 ace, 42% ric. pos., 23% ric. prf., 40% att., 6 muri. PERUGIA: 16 b.s., 13 ace, 52% ric. pos., 15% ric. prf., 55% att., 9 muri.

Muro, difesa e battuta super alla Sir Susa, Anastasi: "Ma si può ancora migliorare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.