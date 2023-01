Petrucci in Superbike, derby nel Moto Club Spoleto con Andrea Locatelli

11 gennaio 2023 a

Nel week end dal 24 al 26 febbraio prenderà il via, da Phillip Island, Australia, il mondiale Superbike. Giunto alla sua 36° edizione, il campionato offrirà innumerevoli spunti e se da un lato assisteremo senza dubbio alla strenua difesa della sua tabella numero 1 da parte di Alvaro Bautista nei confronti di Razgatlioglu e Rea, nella corsa per il titolo, lo spagnolo di Ducati, dovrà fare i conti anche con i rider italiani, tra questi ovviamente anche Andrea Locatelli e il deb di lusso Danilo Petrucci.

Danilo Petrucci in sella alla Suzuki nel gran premio della Thailandia: "Uno dei regali più belli della mia vita"

Per questi due piloti però, il 2023 rappresenterà una sfida nella sfida perchè oltre al challenge con Bautista, i due, saranno impegnati in un derby tutto all’insegna del Motoclub Spoleto, Locatelli e Petrucci, vestono da anni, infatti, i colori dello storico club umbro, e se per Locatelli, in sella alla Yamaha del team Pata, questa sarà la terza stagione completa nel mondiale delle derivate dalla serie, Danilo Petrucci dopo le molteplici esperienze racing, che lo hanno visto assoluto protagonista negli ultimi 12 mesi, lancerà, da rookie assoluto, la sua personale sfida al mondo Sbk, pilotando una Ducati del Team Barni. Un motivo d’interesse in più quindi per gli appassionati Sbk per seguire da vicino la nuova stagione, con la consapevolezza che il derby spoletino divertirà quanto la lotta per il titolo.

