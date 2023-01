Qualificazioni Australian Open, Passaro eliminato da Bellucci in due set

11 gennaio 2023 a

a

a

Dopo la bella vittoria con Lukas Rosol (ex 26 del mondo), Francesco Passaro perde il derby con Mattia Bellucci per 7-6 (5), 6-3 al secondo turno delle qualificazioni a Melbourne e dice addio ai sogni di entrare nel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam di tennis della stagione.

Passaro, la corsa verso gli Australian Open inizia contro Rosol

Giornataccia per il 22enne perugino dello Junior numero 120 del mondo, che ha commesso troppi errori (31 non forzati contro i 26 del suo avversario, 66 a 79 i punti totali con il 61 per cento di punti vinti con la prima contro il 70 di Bellucci e il 48 per cento alla risposta sulla seconda) e soprattutto non ha saputo sfruttare a dovere le occasioni che si è creato per vincere il primo set.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.