Perugia, l'ex Baiocco sul mercato: "Melchiorri mi piace, non mi priverei di lui"

Tempo, pazienza e lavoro. Dalle parole di un grande grifone del passato, Davide Baiocco, si percepisce come siano queste le chiavi che hanno permesso al Grifo di rilanciarsi in ottica salvezza con le vittorie a fine 2022 su Venezia e Benevento che hanno leggermente migliorato la classifica dei biancorossi. La salvezza resta obiettivo percorribile anche perché le idee di Castori hanno finalmente fatto presa nel gruppo. Ecco alcuni stralci del Baiocco-pensiero.

Perché Davide Baiocco, ex Perugia e Juventus, ha deciso di allenare a 46 anni

Si priverebbe di Melchiorri? “Mi piace come interagisce con i compagni, mi piace la capacità che ha di risolvere le partite. Ha personalità. Ed è duttile. No, non mi priverei di lui. Il Grifo si può salvare? Certo. Ha un organico di tutto rispetto”.

