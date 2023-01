Matilde Paoletti, nel mirino le qualificazioni per i tornei dello Slam

11 gennaio 2023 a

Un 2023 nel segno della continuità. E’ quello che si auspica Matilde Paoletti, tennista perugina classe 2003, pronta a lasciare definitivamente il segno nel mondo dei grandi della racchetta.

Tennis, Matilde Paoletti ai quarti sul rosso di Antalya

Del resto, se chiudi la stagione con la vittoria dei Supertennis Awards (gli Oscar del tennis) nella categoria Next Gen femminile dopo una prima parte dell’annata costellata da infortuni, l’obiettivo non può che essere giocare e vincere il più possibile. “Cosa vorrei nel 2023? Vorrei giocare con continuità durante l’anno senza fermarmi. E poi fare le qualificazioni per i tornei dello Slam il prima possibile. Ma se non raggiungo il primo obiettivo, il secondo non si concretizza”.

Servizio integrale nell'edizione del Corriere dell'Umbria di mercoledì 11 gennaio 2023 (CLICCA QUI nell'Edicola digitale)

