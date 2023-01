Mercato, Spalluto dalla Ternana al Novara

Foto: simone grilli

Il centravanti torna in serie C ma non al Gubbio

Luca Mercadini 11 gennaio 2023 a

a

a

In stand by il mercato del Gubbio. Da Perugia continuano a rimbalzare le voci di mercato sul ritorno in rossoblù del terzino sinistro Righetti ma l'affare non si è ancora concretizzato. Il Gubbio è sempre interessato anche a Melchiorri che, però, piace a diversi club di serie B e all'Ancona e al momento non appare intenzionato a scendere di categoria. Intanto, nulla da fare per lo Spalluto bis: il centravanti brindisino della Ternana ma di proprietà della Fiorentina è destinato al girone A della Lega Pro. ad attenderlo c'è il Novara del disse eugubino Moreno Zebi.

Ternana, piace Esposito dell'Anderlecht, scuola Inter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.