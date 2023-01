Perugia-Palermo, chiusa la gradinata del Curi per motivi di sicurezza

Foto: Belfiore

Lo ha deciso la commissione di vigilanza provinciale

La gradinata dello stadio Renato Curi sarà chiusa in occasione della gara interna di sabato 14 gennaio (ore 14) tra il Perugia e il Palermo. La decisione è stata presa, per motivi di sicurezza, dalla commissione vigilanza provinciale che si riunisce prima delle partite. Il settore, finora, era rimasto sempre aperto ma solo al 50% della capienza. Ora è arrivata la decisione della chiusura totale con trasferimento del pubblico in tribuna. I biglietti saranno in vendita, con ogni probabilità, dalla giornata di mercoledì 11 gennaio.

