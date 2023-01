Passaro ha battuto Rosol al primo turno delle qualificazioni degli Australian Open

Stanotte il perugino dello Junior affronta Bellucci per il secondo turno

Luca Mercadini 10 gennaio 2023 a

a

a

Francesco Passaro rompe il ghiaccio nel 2023 e lo fa battendo Lukas Rosol al primo turno del tabellone di qualificazione del primo Slam stagionale di tennis. Il 22enne perugino numero 119 del mondo e testa di serie numero 13 del tabellone, è tornato a Melbourne dopo l'esperienza agli Australian Open juniores e ora che è entrato nel mondo dei grandi, cerca la conquista di un prestigiosissimo traguardo. Adesso servono altre due vittorie per centrare l'obiettivo. Intanto l'11 gennaio se la dovrà vedere con l'ottimo Mattia Bellucci, 21enne di Busto Arsizio e numero 153 Atp, in un derby azzurro che vale l'accesso al turno decisivo.

Passaro, la corsa verso gli Australian Open inizia contro Rosol

Passaro all'esordio ha chiuso in tre set contro l'esperto Rosol (37 anni di Brno in Repubblica Ceca, ex 26 del mondo ora 215). Vinto il primo per 6-3 con break decisivo al sesto gioco, il portacolori dello Junior Perugia ha perso il secondo con lo stesso punteggio dopo una serie di break e controbreak. Rosol ha provato la fuga al quarto gioco, ma poi ha subito il controbreak. Passaro ha avuto l'occasione per tornare in parità, ma non c'è riuscito, così il ceco ha pareggiato i conti vincendo. Partenza bruciante di Passaro nel terzo set. Break subito al secondo gioco confermato al terzo e 15-40 per il 4-0. Rosol però ha reagito portandosi sul 3-2. Passaro a questo punto ha retto il colpo e ha mantenuto il break che lo ha portato a vincere per 6-3 il set decisivo e quindi la partita.

Umbria padel, ecco tutti i campioni della regione

Dunque, dopo l'esperienza delle qualificazioni all'Us Open dello scorso anno finite al turno decisivo, l'allievo di coach Roberto Tarpani cerca di migliorarsi ancora in uno Slam, dando seguito a un 2022 super. Insieme a Passaro e Bellucci, l'Italia piazza altri 6 protagonisti (dei 16 al via) al secondo turno delle quali agli Australian Open e sono Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Gianluca Mager, Giulio Zeppieri, Raul Brancaccio e Andrea Pellegrino. Non hanno centrato l'obiettivo Francesco Maestrelli, Riccardo Bonadio, Marco Cecchinato (ritirato per infortunio nel secondo set), Andrea Vavassori, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Roberto Marcora e Franco Agamenone battuto da Brancaccio.

Il maestro Andrea Paiella e il suo team di istruttori entrano nello staff tecnico dell'Happy Village

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.