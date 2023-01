Ternana, tentativo per il baby talento Esposito

Foto: Lapresse

Primi nomi in entrata per il mercato rossoverde

Michele Fratto 10 gennaio 2023 a

Non c'è solo l'attaccante Borrelli nel taccuino di mercato della Ternana. Il club rossoverde sta facendo un tentativo anche per Sebastiano Esposito. Il 20enne attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito all’Anderlecht dove ha collezionato un gol in quattordici partite giocate. Ma il nome di Esposito è legato a doppio filo anche alle mosse in uscita della Ternana, soprattutto al futuro che riguarda Stefano Pettinari, sempre corteggiato da diverse formazioni cadette tra cui il Modena. Ma questo è il fronte mercato, sul campo invece la Ternana sta continuando a lavorare per tornare al più presto a camminare in maniera significativa in classifica, magari già a partire dalla prima sfida dell’anno.

