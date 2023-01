Il Perugia su Soleri, c'è la fila per Melchiorri in C e in B

Foto: lapresse

Strizzolo oggi ufficiale a Modena, tutti i movimenti di mercato

È il giorno dell’ufficialità di Luca Strizzolo a Modena. L’attaccante di proprietà della Cremonese ha già salutato tutti domenica a Perugia e preso la strada dell’Emilia. Il club biancorosso libera dunque una casella in attacco ma si concentra ancora sul mercato in uscita. Federico Melchiorri è in scadenza di contratto e il Grifo sta provando a trovare una sistemazione alternativa al calciatore: in B al momento le soluzioni (Palermo o Cosenza) non sembrano percorribili perché l’attaccante vorrebbe rimanere vicino alla famiglia nelle Marche. Più allettanti le strade verso la C (Ancona e Gubbio, oltre al Padova e Pescara), meno la categoria, con tanto di scoglio economico. Situazione quindi in stand-by. Per l'attacco si segue Edoardo Soleri (1997, Palermo). Sbloccata la partenza di Samuele Righetti che oggi è a Gubbio per un'avventura bis in rossoblù alla ricerca di minutaggio. In cerca di collocazione restano Vulic e Vulikic.

