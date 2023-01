Gubbio è fatta per il Righetti bis

Foto: righetti

Accordo tra i rossoblù e il club biancorosso

Luca Mercadini 10 gennaio 2023 a

a

a

Dopo Dutu dalla Fiorentina (era alla Reggina in B) il Gubbio è pronto ad accogliere un altro difensore, stavolta prettamente mancino. E si tratta di una vecchia conoscenza, Samuele Righetti. Il laterale perugino non ha praticamente mai giocato quest'anno in B con il Grifo e il club biancorosso è pronto a giralo per un prestito bis al Gubbio di Braglia. Già oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Gubbio che si è messo pure sulle tracce di Melchiorri. L'attaccante di 36 anni del Perugia piace, però, in serie B a Cagliari, Cosenza e Palermo e in C sicuramente all'Ancona. Lo scoglio principale è l'ingaggio oltre al fatto che il giocatore (per il momento) non vorrebbe scendere di categoria.

Gubbio, tonfo al Barbetti contro la Fermana: rossoblù terzi a -7 dalla Reggiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.