Grifo, il Palermo e Corini sono i tabù di Castori

Il tecnico marchigiano non ha mai vinto contro i rosanero e l'ex Brescia

Domenico Cantarini 09 gennaio 2023 a

a

a

Tra i pochissimi scogli mai superati da Fabrizio Castori in una carriera lunga oltre 40 anni, con più di 500 panchine in serie B e campionati vinti e salvezze miracolose in tutte le categorie, ci sono il Palermo ed Eugenio Corini. Il match che attende il Perugia sabato prossimo al Curi per l’esordio nel 2023 accoppia due maledizioni sportive del tecnico di San Severino. L'allenatore del Grifo è stato capace di battere più volte Conte, Gasperini e Zeman, ha fermato l’Inter di Mancini e la Juve di Deschamps ma non ha mai superato i rosanero né il “Genio”. Castori conta 4 pareggi e 5 sconfitte, in carriera, contro il club siciliano per una media di 0.44 punti a partita: solo contro il Napoli ha uno score peggiore (0.29 punti nei 7 confronti, 2 pari e 5 ko). In 6 precedenti contro Corini, invece, il tecnico oggi sulla panchina del Perugia conta 3 pareggi e 3 sconfitte.

SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI LUNEDI’ 9 GENNAIO

Mercato, è fatta per Strizzolo dal Perugia al Modena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.