Australian Open, Passaro inizia le qualificazioni contro il ceco Rosol

09 gennaio 2023

a

a

Comincia nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio la caccia di Francesco Passaro al tabellone principale degli Australian Open. Il fresco 22enne portacolori dello Junior Perugia (ha brindato il 7 gennaio) se la dovrà vedere al primo turno delle qualificazioni contro l'esperto Lukas Rosol (24 luglio 1985) ora numero 216 Atp, ma nel 2014, il nativo di Brno in Repubblica Ceca è stato numero 26 del mondo e nella sua carriera ha saputo anche battere Rafa Nadal sul verde di Wimbledon nel 2012 al secondo turno. Scontro generazionale, dunque, sui campi di Melbourne con Passaro, ora numero 119 del mondo, che cerca di fare l'impresa e di entrare nel tabellone principale. Per ottenere il pass è necessario vincere tre incontri.

Il primo ostacolo non è davvero facile da superare per l'allievo di Roberto Tarpani, che però cercherà di sfruttare l'entusiasmo dopo un 2022 speciale che lo ha visto in fortissima crescita. A gennaio era partito dalla posizione numero 603. Passaro e Tarpani sono in Australia dal 27 di dicembre, l'esordio stagionale al Challenger 100 di Canberra non è stato positivo (ko al primo turno per 6-3, 7-6 per mano del mancino britannico Liam Broady), ma è già nel dimenticatoio, ora c'è da rimboccarsi le maniche per rincorrere un altro grande sogno di una carriera fra i pro appena cominciata.

