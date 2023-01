Gubbio, furia Braglia dopo il ko con la Fermana

Il tecnico rossoblù: "O i giocatori mi danno delle risposte o li mando in tribuna"

“Il Gubbio? Non pervenuto. Squadra inguardabile. Tutti hanno sbagliato a cominciare da me e fino al magazziniere”. Braglia dopo il brutto ko 3-1 in casa contro la Fermana non le manda a dire. “Voglio spiegarmi bene: 25 minuti, i primi, sono stati inguardabili. Sbagliato l’atteggiamento, sempre secondi sulla palla, sempre a terra nei contrasti. Così non mi piace. Possiamo vincere o possiamo perdere, nel calcio ci sta ma la prestazione ci deve essere sempre”.

La sconfitta con la Fermana brucia soprattutto per come è venuta. “Partita inguardabile - ripete l’allenatore toscano - purtroppo ogni tanto facciamo queste partite e io voglio capire il perché. Ora dobbiamo darci delle risposte, i giocatori devono darsi e devono darmi delle risposte. Se capiscono bene, sennò qualcuno salta, lo mando in tribuna e faccio giocare i ragazzi”. (Servizio completo nell'edizione odierna del Corriere dell'Umbria).

