Superlega, la Sir Susa strapazza Verona a domicilio: 0-3

08 gennaio 2023 a

Il rullo Sir non si ferma e soprattutto non perde colpi. A Verona arriva la vittoria numero 25 da inizio stagione, la 14esima in Superlega dove Perugia non ha concesso nemmeno un punto agli avversari. Al Pala Olimpia la musica è sempre la stessa, la Sir Susa conduce le danze da subito e mostra tutta la sua forza. Impotente la pur competitiva formazione di Stoytchev nonostante gli astri nascenti Mozic e Keita in posto quattro e il girante russo, Sapozhkov, capocannoniere di Superlega come opposto. Finisce 3-0. Ora la Sir dovrà trasferirsi in Slovenia dove mercoledì incontrerà il Lubiana per la quinta gara della Pool E.

