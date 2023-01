Gubbio-Fermana 1-3, non basta Bulevardi: i rossoblù scivolano al terzo posto a -7 dalla Reggiana

08 gennaio 2023 a

Il Gubbio perde in casa contro la Fermana e scivolano ora al terzo posto, a -7 dalla capolista Reggiana. Per la squadra di Braglia seconda sconfitta consecutiva, sesta complessiva in campionato. Parte subito in salita il match con i marchigiani, con Romeo che firma il vantaggio ospite al 23'. Il Gubbio reagisce e dieci minuti più tardi trova la rete del pareggio con Bulevardi.

Nella ripresa il crollo dei rossoblù: Misuraca segna per il nuovo vantaggio della Fermana, poi Maggio arrotonda sul 3-1. Debutto non esaltante dal 1' per Dutu in difesa con la sua nuova maglia, nel finale errore sotto porta di Mbakogu. Nel prossimo turno, domenica 15 gennaio, la squadra di Braglia andrà a far visita all'Alessandria.

