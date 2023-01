Ternana, prove di difesa a tre per Andreazzoli

Foto: Principi

Ternana “work in progress”. Sta continuando in questi giorni il lavoro delle Fere durante la pausa invernale, utile per riordinare le idee in vista dell’imminente ripresa nel girone di ritorno della settimana prossima. Andreazzoli e la squadra si sono rivisti il cinque gennaio al Liberati, pronti a riprendere dopo le vacanze nel periodo natalizio. La Ternana ha l’obbligo d’invertire il trend della seconda parte nel girone d’andata, con i rossoverdi penultimi in tutta la Serie B per punti incassati nelle ultime dieci partite, dove a fare di peggio c’è stato solo il Cosenza con sei punti, uno in meno rispetto a quelli incamerati dalle Fere. Per questo, e anche per ritrovare un gol su azione che manca ormai dalla sconfitta di Pisa, Andreazzoli e la squadra stano provando diverse soluzioni da approntare per la seconda parte di stagione.

Allo Stirpe di Frosinone l’allenatore della Ternana, alzando Coulibaly in pressione sul mediano avversario e allargando il raggio d’azione di Falletti e Partipilo, ha praticamente rispolverato il 4-2-3-1, anche se i numeri lasciano il tempo che trovano e a comandare in campo è sempre l’atteggiamento tenuto dai diversi giocatori. Nelle sessioni d’allenamento all’antistadio Taddei, invece, Andreazzoli ha provato anche la difesa a tre, sistema di gioco che ha fatto le fortune della Ternana dopo il giro di boa della passata stagione. Sorensen è stato provato al centro con Diakité e Mantovani ai suoi lati, mentre Defendi e Corrado sono stati piazzati come quinti a centrocampo. Soluzione, questa del cambio di sistema di gioco, che vedrà dei cambiamenti in fase offensiva, dove il mister della Ternana aspetta anche l’impiego del rientrante Donnarumma. Solo prove, dunque, ma la Ternana sta cercando diverse soluzioni da cavalcare in vista del ritorno in campo domenica prossima, quando al Liberati arriverà l’Ascoli. Nel frattempo, anche se solo nel campo di sondaggi e ipotesi, continuano a correre le voci di mercato. L’obiettivo prioritario in casa Ternana resta sempre quello di sfoltire.

