Perugia-mercato, Strizzolo va al Modena: il Grifo libera un posto nella lista Over

Anche Melchiorri può uscire, su Iannoni secco no di Castori all'Ancona

Domenico Cantarini 08 gennaio 2023 a

a

a

Sembra in dirittura d’arrivo l’addio di Luca Strizzolo. L’attaccante, inaggiato in estate in prestito dalla Cremonese, è destinato a chiudere la sua avventura in biancorosso dopo appena sei mesi e con 3 gol in campionato: il Modena ha battuto la concorrenza del Sudtirol e Strizzolo è atteso in Emilia per le visite mediche all’inizio della prossima settimana. Così il Perugia libera un posto in lista over per operare in attacco anche in entrata.

Grifo, Struna ancora a parte: forfait vicino per il match con il Palermo

Potrebbe comunque partire anche Melchiorri che, seppur in scadenza, vorrebbe rimanere a Pian di Massiano o comunque in B: ma il corteggiamento del Padova alla fine può anche andare a buon fine. Ancona e Pescara hanno messo gli occhi su Iannoni ma il Perugia ha risposto con un secco “no”. Su Righetti c’è il Montevarchi e sono in cerca di una collocazione anche Vulikic e Vulic. Anche Beghetto dovrebbe partire e se Rosi e Angella trovano una soluzione alternativa il club lascerà partire i due veterani.

E' morto Giannattasio, ex allenatore del Perugia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.