Superlega, Verona-Sir: le ultime sulle formazioni

Anastasi ha in mente qualche rotazione, Stoytchev punta sul gigante Sapozhkov

07 gennaio 2023 a

Allenamento e seduta video stamattina per la Sir Susa Perugia del presidente Sirci che poi nel primo pomeriggio sono partiti alla volta di Verona dando il via a una lunga trasferta che proseguirà poi con direzione Lubiana per la quinta giornata della fase a gironi di Champions. Domattina la squadra svolgerà l’ultima seduta di rifinitura nell’impianto scaligero e, in considerazione anche dell’impegno in campo internazionale subito a seguire, è possibile che Anastasi ruoti alcuni degli effettivi in campo. Difficile ipotizzare un sestetto di partenza, uno possibile è quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona dal canto suo cerca riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia del 29 dicembre proprio tra le mura del PalaOlimpia contro Piacenza. Possibile anche in casa veronese qualche ballottaggio che coach Stoytchev scioglierà in prossimità del match. Al momento dovrebbero essere della sfida inizialmente Spirito al palleggio, l’opposto russo Sapozhkov in diagonale, Mosca ed il bulgaro Grodzanov coppia di centrali, lo sloveno Mozic ed il maliano Keita in posto quattro e Gaggini a dirigere le operazioni in seconda linea.

