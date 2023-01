Coppa Italia a Magione: titolo a Real Cannara, Grifo Perugia e Gadtch 2000

07 gennaio 2023 a

Sono Real Cannara, Grifo Perugia e Gadtch 2000 le regine di Coppa Italia al termine delle finali di calcio a 5 disputatesi venerdì 6 gennaio a Magione.

Per quanto riguarda la Serie C2 maschile, il Real Cannara ha superato 8-2 la Rsa Città di Rieti.

Relativamente alla C femminile, successo della Grifo Perugia per 7-3 contro il Circolo Lavoratori Terni in una sorta di derby all'insegna del fairplay.

Infine, per la finale valevole per la C1 maschile, la vittoria della Gadtch 2000 sul Gubbio Burano per 3-1. Sikri, Fiorucci e Leandri i best player delle rispettive sfide.

