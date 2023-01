Perugia, Struna salta anche il Palermo: Beghetto vicino al rientro

07 gennaio 2023 a

Continua senza sosta la preparazione del Perugia e sarà così fino alla “prima” del 2023 al Curi contro il Palermo del 14 gennaio. Venerdì 6 gennaio altra seduta per i grifoni che tornano in campo pure sabato 7 sempre di mattina. Da lunedì gli allenamenti diventano a porte chiuse. Il gruppo è quasi al completo. A parte ancora Struna che è destinato a saltare il match con i siciliani, la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo Beghetto.

Grifo, dietro non si balla più: quattro clean sheet nelle ultime sette gare



ADDIO A VIALLI “Il presidente Santopadre e tutto il Perugia calcio - si legge in una nota - piangono la scomparsa di Gianluca Vialli, grandissimo bomber di Cremonese, Juventus, Sampdoria e Chelsea e della Nazionale italiana ed esempio di coraggio, forza e sportività. Abbracciamo la famiglia in questo grande dolore”.



