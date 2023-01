L'ex Gubbio Simone Farina nuovo direttore sportivo della Triestina

06 gennaio 2023 a

Nuovo ruolo per Simone Farina. L'ex terzino del Gubbio, due campionati vinti tra il 2009 e il 2011 che portarono la squadra allora allenata da Torrente dalla C2 alla serie B, sarà il direttore sportivo della Triestina. Al suo fianco resta Romairone come direttore generale.

Una nuova esperienza per Mr Clean, così venne ribattezzato in Inghilterra quando Farina salì alla ribalta per aver rifiutato soldi per un tentativo di combine nella partita di Coppa Italia tra Cesena e Gubbio.

