Cathryn White Cooper, chi è la moglie di Gianluca Vialli: dal loro matrimonio le figlie Olivia e Sofia

La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Cathryn White Cooper, moglie dell'ex giocatore di Samp, Juve e Nazionale, è una modella di origini sudafricane che lavora e con successo come arredatrice. Molto nota nel Regno Unito, ha conosciuto l’ex calciatore Gianluca Vialli quando quest’ultimo giocava nella squadra del Chelsea (fu uno dei primi italiani ad andare a giocare all'estero) che successivamente ha allenato dal 1998 al 2000.

Cathryn White Cooper e Gianluca Vialli si sono sposati nel 2003. Dal loro amore sono nate due figlie: Olivia e Sofia. Gianluca Vialli ha spesso parlato di quanto la stessa moglie Cathryn White Cooper e le figlie lo abbiano aiutato ad affrontare la malattia: “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare”, ha raccontato al The Times. Vialli negli ultimi tempi si era confidato dicendo di avere due obiettivi: "Non morire prima dei genitori e portare le figlie all'altare". Purtroppo due obiettivi che non è riuscito a raggiungere.

