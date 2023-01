Marchi in festa dopo la conquista della Coppa Italia: "Vincere a Branca o alla Juve dà la stessa gioia"

Foto: Testa

Il bomber che ha steso la Narnese: "Merito di questa grande società"

Remo Bellucci 06 gennaio 2023 a

Queste le parole a fine gara del bomber Ettore Marchi, che ha siglato il gol della vittoria del Branca ai danni della Narnese nella finale di Coppa Italia di Eccellenza regionale. “Vincere la finale è una vittoria che ci gratifica, ma soprattutto gratifica il lavoro di una società che per cercare di portare avanti un campionato come l'Eccellenza fa tanti sacrifici. Quindi sono molto contento soprattutto per loro per tutto l'impegno che ci mettono, perciò è una vittoria che dedichiamo a loro".

Come si sta trovando in questa categoria? “Per me non esiste categoria perchè dal momento che scendo in campo, per me vincere la Coppa Italia con la Juve o vincerla con il Branca, la soddisfazione è sempre uguale - precisa il bomber eugubino -. Io sono entrato a far parte di un progetto da soli quattro mesi, ma non va dimenticato chi questo progetto lo sta mandando avanti da diversi anni per arrivare a questi traguardi. E questo traguardo centrato con la vittoria della finale di Coppa Italia è un traguardo molto importante per una piccola frazione come è Branca”.

