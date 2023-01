Il Branca batte 2-1 la Narnese e conquista la Coppa Italia di Eccellenza

Storico successo degli eugubini nella finale andata in scena a Città di Castello

Storico successo del Branca che batte 2-1 la Narnese e conquista per la prima volta la Coppa Italia di Eccellenza regionale. Gli eugubini allenati da Lisarelli passano subito in vantaggio nella finale andata in scena al Bernicchi di Città di Castello. All'8' un gol di Rossi mette subito in difficoltà la Narnese seguita da un folto pubblico. Ma proprio i rossoblu di Sabatini nel finale di tempo riescono a raggiungere il Branca grazie a un gol di bombe Tramontano (44'). Il primo tempo, però, non finisce qua. Gli eugubini reagiscono subito alla rete del pareggio e grazie all'esperienza di Marchi si riportano in vantaggio (46') che mantengono fino al termine della gara (2-1).

