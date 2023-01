Perugia-mercato: pensierino del Palermo su Melchiorri

Foto: lapresse

Prima le uscite, poi le entrate. Sistema di mercato ormai noto a Pian di Massiano. L’obiettivo del Perugia è sfoltire e ringiovanire la rosa. Vulikic, Righetti e Vulic sono fuori dai radar da un po’ e cercano una collocazione; per altri elementi come Beghetto, Angella, Rosi, Strizzolo e Melchiorri ci sono da prendere in considerazione le eventuali opportunità che si presentano per le parti. Discorso diverso per Kouan che il Grifo è disposto a cedere ma in presenza di un’offerta ritenuta congrua; se l’ivoriano dovesse rimanere si andrebbe ad aprire una finestra per il prolungamento del contratto (ad ora fino al 2024), altrimenti nella prossima stagione sarebbe a scadenza. Al momento sono gli attaccanti ad avere più mercato. Il Perugia è disposto a liberare Strizzolo (è in prestito dalla Cremonese) che piace a Modena e Sudtirol. Stesso discorso per Melchiorri (contratto in scadenza il 30 giugno) che ha la fila in C ma non vuole scendere di categoria: sembra ci stia pensando il Palermo.

