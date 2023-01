Terni, il maestro Andrea Paiella e il suo team di istruttori entrano nello staff tecnico dell'Happy Village

04 gennaio 2023 a

Prosegue a Terni il progetto di crescita dell’Happy Village, centro sportivo con sette campi da tennis e 11 da padel nato sulle sponde del lago Chico Mendes.

A soli quattro mesi dall’apertura si va ad aggiungere allo staff tecnico del centro il maestro nazionale e fiduciario regionale Andrea Paiella insieme al suo team di istruttori: una realtà affermata, che da anni è punto di riferimento del tennis ternano e non solo, sfornando i migliori talenti della provincia.

“Abbiamo aggiunto un grande tassello al nostro già validissimo staff tecnico, andando a formare un team di istruttori che sono sicuro saprà mettere in pratica le volontà della proprietà, che sono state sin da subito quelle di crescere giovani talenti che saranno il futuro di questo centro - interviene il Presidente Enrico Pernini - non vedo l’ora di vedere tante giovani leve in campo, con la sicurezza che i nostri 12 maestri e istruttori sapranno crescerli al meglio, dentro e fuori dai campi, da tennis e da padel. La struttura si avvale anche di preparatori fisici Fit, gestiti da Fisiolab Terni e mette a disposizione degli allievi preparatori mentali ed educatori alimentari per offrire un servizio a 360°.

