L'ex ct azzurro Berrettini ha deciso: "Addio Africa"

Il popolare Baffo di Narni chiude la sua esperienza in Senegal: "Mi piacerebbe un ruolo nei settori giovanili italiani"

Stavolta ha detto basta. Per davvero. Paolo Berrettini, 75 anni, ex giocatore, allenatore e indimenticabile commissario tecnico delle nazionali azzurre giovanili (ha vinto l’Europeo con l’Under 19 nel 2003 e le Universiadi nel 1997), alla soglia dei 75 anni ha deciso. Saluta l’amata Africa e torna in Italia. Lunedì vola in Senegal dove ha fondato un’accademia di calcio giovanile, sbriga le ultime pratiche e poi stop: “Lascio ricordi indelebili ma è ora di rientrare in Italia, dove però voglio restare nel mondo del calcio. Penso di poter dare ancora molto a questo sport vista l’esperienza maturata in tanti anni. Se qualcuno vuole, sa dove trovarmi, a livello giovanile posso dare un contributo importante. Di insegnamento, organizzazione e gestione”.

Per il Baffo di Narni l’avventura nel continente nero era iniziata con l’esperienza triennale in Congo una decina di anni fa (ha guidato le nazionali Under 17 e 20), poi proseguita con l’acquisto del 49% delle quote societarie dell’Accademia Kem Medine di Dakar dopo il mancato accordo per la guida tecnica della nazionale maggiore del Gambia. Nei tre anni in Congo Berrettini ha sempre raggiunto le finali di Coppa d’Africa con un piazzamento tra le prime otto squadre e vinto la Coppa Cemec in finale con il Ciad: “Che esperienza è stata dal punto di vista professionale? Quanto a tattica e tecnica ho dato il mio contributo - spiega Berrettini -, a livello comportamentale e di alimentazione confesso di non essere riuscito a incidere. Ci sono abitudini completamente diverse dalle nostre che è difficile scalfire. Quasi impossibile rispettare gli orari di allenamento e se piove non si fa niente. Per non dire dei riti scaramantici... ma è stata un’avventura bellissima anche dal punto di vista umano che mi ha arricchito moltissimo. E poi il pubblico: incredibile, nonostante fosse calcio giovanile ad assistere alle gare non c’erano mai meno di 20mila spettatori”.

Poi il Senegal e l’accademia: “Una delle realtà calcistiche africane più importanti. Centinaia di bambini si esercitano in spazi sterrati e nelle strade, spesso scalzi con gare di ore e ore interminabili, come capitava a noi una volta. E tanti talenti”. Come quelli che Berrettini ha avuto alla guida delle nazionali italiane da Pellè a Chiellini passando per Pazzini e Aquilani. Con i quali è stato l’ultimo ct a regalare un trofeo giovanile in casa azzurra.

