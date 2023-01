Coppa Italia, Narnese-Branca a Città di Castello: si assegna il primo titolo della stagione

Giacomo Papini e Ubaldo Cricchi 05 gennaio 2023 a

Narnese-Branca, ci siamo. Manca poco alla sfida che vale la coppa d’Eccellenza al Bernicchi di Città di Castello. Ecco le dichiarazioni del mister rossoblù, Marco Sabatini: “Una partita particolare - afferma - in cui non conterà chi è più forte o chi lo è di meno. Saranno fondamentali gli episodi che decideranno la sfida, in un verso o nell’altro. Noi questa finale ce la siamo meritata, con un cammino all’altezza della situazione, abbiamo battuto squadre forti. E’ una soddisfazione per entrambe le squadre essere arrivate a questo appuntamento. Sarà una grande festa di sport, con tanto pubblico sugli spalti”. La coppa d’Ecellenza a Narnese manca da ben 18 anni: “Faremo di tutto per riportare questo trofeo a Narni, è super scontato - spiega il tecnico – lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci seguono sempre e non mancheranno nemmeno stavolta, nonostante il giorno infrasettimanale”. Sul Branca l’allenatore della Narnese dice: “Ci conosciamo, ci siamo affrontati prima della sosta natalizia e siamo due squadre attrezzate per far bene”. Sulla formazione da mettere in campo, Sabatini, infine, dichiara: “Come sempre ho fatto, deciderò nell’immediata vigilia della partita quali saranno gli undici titolari”.



QUI BRANCA Branca e Narnese si ritrovano dopo una ventina di giorni dalla sfida di campionato per la finale di Coppa di Eccellenza: appuntamento oggi alle 18 allo stadio Bernicchi di Città di Castello. Gli uomini di Lisarelli sono giunti all’atto conclusivo dopo aver superato il girone con Lama e Sansepolcro ed il triangolare delle semifinali con San Sisto e Atletico Bmg. “Giocare questa finale è una bellissima cosa - afferma il tecnico degli eugubini - bisogna affrontarla con serenità, perché il rammarico più grande sarebbe quello di non giocarla per le troppe tensioni. Sarà una bella giornata di sport per tutti, però ricordiamoci che le finali vanno giocate, ma bisogna anche cercare di vincerle. Per la frazione e la società che rappresentiamo è un piccolo pezzo di storia che si va aggiungere al percorso degli ultimi anni in cui il Branca è stato protagonista del panorama sportivo umbro”. La marcia di avvicinamento all’appuntamento del Bernicchi è stata positiva: “Ci siamo allenati bene - aggiunge mister Lisarelli - però quello delle feste è un periodo particolare e alla ripartenza ci sono sempre tanti interrogativi. E’ importante trovare subito il giusto atteggiamento e la giusta mentalità, perché la Narnese non ci regalerà nulla, neanche un minuto. Sotto certi punti di vista, queste sono partite che si preparano da sole, ma racchiudono tante incognite. Sarà una partita completamente diversa da quella di campionato. Mi aspetto una sfida equilibrata e mi auguro che non ci siano episodi che possano indirizzarne l’andamento fin dai primi minuti ed intaccare lo spettacolo per tutti quelli che la seguiranno”.



COSI’ IN CAMPO NARNESE (4-2-3-1): Mazzoni; Brevi, Pinsaglia, Annibaldi, Grifoni; Mora, Petrini; Perotti, Guazzaroni, Colangelo; Tramontano. A disp. Lugenti, Filipponi, Paoloni, Pigazzini, Marchetti, Silveri, Rocchi, Falanga, Thiam. BRANCA (3-5-2): Lapazio; Roscini, Giambi, Francioni; Sorbelli, Benedetti, Bettelli, De Iuliis, Mangiaratti; Stirati, Marchi. All. Lisarelli. Arbitro: Trotta di Foligno (Servili di Terni e Cannoni di Città di Castello, quarto uomo Pannacci di Perugia).

