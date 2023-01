Colpo della Bartoccini FortInfissi: ecco Raymariely Santos

La portoricana è la nuova palleggiatrice di Perugia

Arriva dai Caraibi la nuova regista della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, classe 1992 Raymariely Santos, con i suoi 183 cm si propone anche come valido elemento per il fondamentale del muro. "Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Seguo il Perugia da alcuni anni e ho visto la crescita del club e quello che ha fatto. Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l'ora di incontrare già tutti, non vedo l'ora di scoprire la città e di conoscere meglio la cultura italiana".

"Ho degli ottimi amici in Italia - continua Santos -, e sono entusiasta di condividere questa esperienza con loro. Sono qui per aiutare la squadra e le mie compagne ad avere successo e lottare fino alla fine. Sarà difficile ma è emozionante giocare in piazze importanti e di alto livello come quelle del Campionato Italiano. Nella seconda parte della stagione possiamo realizzare tanto insieme e lavoreremo sodo fino alla fine".

