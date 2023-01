Ternana al ribasso: nelle ultime 10 giornate è penultima

Foto: Principi

Al di là di quelli stagionali, il primo obiettivo per la Ternana nell’anno appena iniziato è sicuramente quello di invertire il trend della seconda parte del girone d’andata. Al giro di boa le Fere sono a oggi ancorate alla zona playoff, obiettivo sfumato nella passata stagione e tornato alla ribalta quest’anno, con la dirigenza rossoverde che nella finestra di mercato estiva (e magari anche in questa invernale) ha apportato delle migliorie a un organico già competitivo e con tutte le carte in regola per giocarsi le proprie chance di entrare nella post season. I numeri sono freddi da leggere, ma possono comunque dipingere il quadro del cammino intrapreso dalla Ternana nel girone d’andata.

Dopo l’exploit delle cinque vittorie consecutive, qualcosa si è spento portando prima al cambio di guida tecnica in panchina e poi a un cammino non certo da prime posizioni in classifica. Lo spartiacque è sicuramente la sconfitta interna nel big match di fine ottobre al Liberati contro il Genoa. Ternana in controllo, poi lo show nell’ultimo quarto d’ora di Coda e da lì una discesa nelle prestazioni ma, soprattutto nei punti raccolti. Dalla decima giornata, quella della partita contro i liguri, alla diciannovesima, la Ternana è penultima in campionato per punti raccolti. Compresa la sconfitta con il Genoa, in dieci partite le Fere hanno raccolto un magro bottino di sette punti. Peggio in tutta la cadetteria ha fatto solo il Cosenza con sei punti.

