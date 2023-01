Subbuteo, Perugia primo nella classifica del Guerin Sportivo: giovedì premiazione con il direttore Zazzaroni

04 gennaio 2023 a

Giovedì alle ore 14,30 l’Associazione Calcio Subbuteo Perugia 1973, sarà ospite nella redazione del Guerin Sportivo a Roma, per essere premiata dal Direttore Ivan Zazzaroni.

Il Guerino è il giornale che ci racconta lo sport sin dal 1912 ed è da sempre vicino al subbuteo, organizzando in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo sin dal 1978.

L’Ac Subbuteo Perugia ha vinto la classifica generale del Guerino, sia nella categoria Subbuteo tradizionale che in quella combinata Calcio da tavolo/Subbuteo. Per il Perugia che festeggia nel 2023 il suo cinquantesimo anno di vita, il modo migliore per festeggiare ed onorare una storia fatta di vittorie.

