Covarelli da record, per il perugino di 64 anni 200 gare corse nel 2022

Nel mondo dell’atletica, e dello sport in genere, i record sono un obiettivo primario, ma quello detenuto da Mauro Covarelli, 64enne podista perugino tesserato per l’Atletica Avis Perugia, è un record particolare, di sicuro unico in Umbria e molto probabilmente anche a livello nazionale: 200 gare podistiche portate a termine in un anno nel corso del 2022 per un totale di 2108,400 km.

Un record che Covarelli aveva in mente di realizzare da tempo, ogni anno un numero elevato di partecipazioni, ma al massimo di gare era arrivato a farne 110 nel 2018, ed arrivare a 200 è stato un impegno notevole, in termini fisici ma anche economici visti i tanti spostamenti in auto tra le varie regioni per cercare la gara adatta e le tasse di iscrizione alle stesse. Oltre alla partecipazione alle competizioni in Umbria, poche per la verità nel complesso, Covarelli ha corso più che altro nel Lazio (130 gare), in particolare nella provincia di Rieti, poi Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna. Un vero e proprio tour de force con gare nell’arco di tutta la settimana arrivando a correrne anche due nello stesso giorno ed in regioni diverse: tanto per fare un esempio, in dieci giorni dal 14 al 23 ottobre 2022 ha corso 14 gare di cui 2 al giorno per tre giorni consecutivi, ed è tutto documentato visto che il runner perugino documenta ogni sua partecipazione conservando il pettorale di gara e appuntando ogni dato relativo alla sua prestazione (tempo km per km, tempo finale, media al km, posizione in classifica assoluta e di categoria ed anche la foto dei premi riportati). A fine novembre a Rieti, grazie a Felice Petroni, un organizzatore locale, è stato creato appositamente per lui il Covarelli Tour, un circuito di sei gare in sei giorni per agevolare la sua rincorsa al record.

Questo il dettaglio mensile del 2022 del numero di gare cui ha partecipato: gennaio 8, febbraio 12, marzo 9, aprile 19, maggio 13, giugno 22, luglio 14, agosto 22, settembre 21, ottobre 21, novembre 17, dicembre 22. Covarelli ha iniziato con la corsa l’11 maggio 2008 con la Grifonissima, il 4 settembre 2021 a Spoleto ha corso la gara numero 1000 e al 31 dicembre scorso il totale complessivo delle sue gare ammontava a 1240. Nel corso della cena degli auguri dell’Atletica Avis Perugia il presidente del team perugino Enrico Pompei ha consegnato a Covarelli una targa celebrativa della sua impresa: ovviamente il primo gennaio Mauro era di nuovo su strada a San Giovanni Valdarno per la prima gara del nuovo anno, 13,2 km corsi in 56.19, 103esimo assoluto e 6° di categoria, inizio di una nuova avventura portata avanti con passione e determinazione mirata quanto meno ad eguagliare se non migliorare il proprio record di partecipazioni.

