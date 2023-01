Montanari cade nella seconda tappa della Dakar e si frattura il femore

Sfortunato il pilota ternano, ora sarà operato a Ryad

Dakar finita per Tommaso Montanari. Il pilota ternano nella seconda tappa della 45esima edizione del rally più famoso del mondo, ha registrato una caduta nelle pieghe della seconda tappa (430 chilometri tra la base di Sea Camp e la città araba di Al’Ula) registrando la frattura del femore e una piccola lesione alla spalla sinistra. “La Dakar di Tommaso Tommy Montanari - si legge nel comunicato - si conclude alla seconda tappa a causa di una caduta appena dopo il primo controllo orario. Il pilota ternano era partito molto bene tanto che al primo intertempo era transitato intorno alla nona posizione; purtroppo però, in una zona sassosa, ma fortunatamente ad una velocità non molto elevata, Tommaso è caduto e la moto cadendogli sopra gli ha procurato la frattura del femore oltre che una piccola lesione alla spalla sinistra. Tommaso è ora in attesa dell’aereo che lo trasporterà a Ryad dove verrà operato”.

Montanari, quest’anno aveva preso il testimone di Danilo Petrucci dopo la passata stagione allungando, così, la presenza di piloti ternani all’interno della sfida, con al fianco il padre Mario che alla Dakar partecipò ben quarant'anni fa. Peccato perché nei giorni scorsi, tra prologo e prima tappa, Montanari raccontava di un’emozione unica e di una grande scuola anche per futuri obiettivi. Dorsale numero 124, nella categoria Rally 2 in sella alla Husqvarna 450 Rally replica per il team Husqvarna Solarys, Montanari ha chiuso infatti il prologo, al 34esimo posto. Il primo gennaio, poi, Montanari ha preso parte alla prima tappa nel deserto dell’Arabia Saudita, chiusa con il tempo di 4 ore e 18 secondi e 33esimo nella classifica generale all’arrivo, risultando nono nella speciale classifica di classe, la Rally2, dove è anche risultato domenica il secondo migliore degli italiani dopo il connazionale Lucci. “È dura, anzi durissima, ma anche bella – aveva commentato Montanari alla fine della prima tappa -. Tutto quello che non dovevo fare l’ho fatto - ha concluso Montanari - ma è tutta scuola, tutta esperienza”.

