Passeri fa 228 e diventa il guardalinee più presente nella storia della serie A

In Fiorentina-Monza sarà uno dei due assistenti dell'arbitro Feliciani

Il record era nell'aria e arriverà puntuale mercoledì alla ripresa della serie A dopo la lunga sosta per i Mondiali del Qatar. Domani, Matteo Passeri, 46 anni della sezione Carlo Angeletti di Gubbio sarà uno dei due guardalinee (l’altro è l’orvietano Costanzo) al fianco dell’arbitro Feliciani di Teramo incaricato di dirigere la gara tra Fiorentina e Monza. Per Passeri non si tratta di una partita come le altre. La sua 228esima presenza in serie A, infatti, lo porta sul trono degli assistenti di tutti i tempi del massimo campionato italiano.

A novembre, in occasione di Verona-Juventus aveva eguagliato il primato di 227 presenze dello spezzino Luca Maggiani che ha interrotto la sua carriera 10 anni fa. Insomma, per l’internazionale Matteo Passeri era ormai solo questione di tempo. E così dopo 15 anni in serie A è arrivato anche il grande momento di salire sull’olimpo degli assistenti arbitrali italiani.

