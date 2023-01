Ternana, l'ex Traini e il 2023: "Squadra da play off con il sogno serie A"

Foto: Principi

L'attaccante analizza il momento dei rossoverde tra ricordi e futuro

A oggi è ancora l’attaccante con più reti in Serie A nella quasi secolare storia della Ternana. Un ex calciatore che di gol se ne intende, ternano acquisito e con una speranza: rivedere al più presto i colori rossoverdi nella massima serie calcistica. Nicola Traini, storico giocatore delle Fere, confida nella bontà del progetto attuale, definendo la squadra in un periodo di cambiamento ma sempre pronta e organizzata per combattere nelle prime posizioni della Serie B, soprattutto in quelle che permettono alle diverse formazioni di staccare il pass per la post season. Consapevole del tempo necessario con il cambio di guida tecnica, ottimista per le qualità del reparto offensivo rossoverde, anche se nelle ultime gare il gol ha faticato ad arrivare, Traini volge lo sguardo in avanti, sperando di vedere di nuovo il Falletti dei tempi d’oro, elemento chiave nello scacchiere delle Fere per l’ex attaccante.

Che 2022 è stato quello della Ternana? “Passato tra alti e bassi, come normale che sia in uno sport complicato come il calcio, dove nel risultato finale confluiscono diversi aspetti. Una squadra forte la Ternana di oggi, con tutte le carte in regola per riuscire a centrare i playoff”. E per andare in Serie A? “Il sogno chiaramente è quello, e spero il prima possibile di vedere i colori rossoverdi in campo contro le formazioni più forti del panorama italiano, come successo cinquant’anni fa. Certo, il livellamento quest’anno è sicuramente verso l’alto, ci sono tre o quattro squadre veramente attrezzate, ma giocando da Fere la Ternana può rientrare nel gruppo di testa”.

Nelle ultime partite è mancato il gol su azione, cosa succede in questi casi agli attaccanti? “Occorre fare una premessa doverosa, perché con il senno di poi sono tutti bravi a parlare. Nel momento del cambio di allenatore in una squadra passa un periodo di assestamento, dovuto alle nuove metodologie di lavoro e ai nuovi concetti tattici. Cambiare in corso d’opera non è mai facile, ma l’attuale mister ha dimostrato in carriera di saper far giocare bene le proprie squadre”. Da bomber di razza, come reputa l’attacco della Ternana? “Un ottimo comparto offensivo, composto da tanti ragazzi forti. Dico solo che in ogni squadra serve un attaccante capace di tenere palla. Quello che posso dire è che molto della manovra offensiva ruota intorno a Falletti, giocatore in grado di sfornare assist, dotato di un gran tiro e capace di creare dal nulla una giocata vincente in ogni frangente. La Ternana avrà bisogno di ritrovarlo come ai bei tempi il prima possibile, ma anche in questo caso occorre tempo perché non è mai facile tornare in campo dopo infortuni gravi”.

