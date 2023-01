Perugia, Ternana, Sir, Gubbio, Brunori e Passaro: dieci domande allo sport del 2023

Luca Mercadini 02 gennaio 2023 a

Il 2022 si è chiuso con buoni risultati per lo sport umbro. La regione è piccola ma ci sono atleti che si sono distinti a livello nazionale e oltre, così come hanno fatto diverse squadre di club. Ora tutti si chiedono: cosa accadrà quest’anno? Ecco allora una serie di domande e risposte allo sport che verrà individuando 10 temi di approfondimento.

1 - Il Perugia riuscirà a salvarsi?

La squadra dopo la falsa partenza ha cambiato registro e gli ultimi risultati sono incoraggianti. La vittoria di Benevento ha consentito di abbandonare l’ultimo posto e di agganciare il Cittadella a quota 19, un solo punto dai play out e a 3 dalla salvezza diretta. Con questi numeri è chiaro che l’impresa è tornata possibile anche perchè il Castori bis tiene una media da play off, nelle ultime due gare sono arrivati altrettanti successi e la difesa è tornata quella della passata stagione con quattro clean sheet in sette partite. In ogni caso dal mercato servono rinforzi, in primis a centrocampo dove è importante alzare il tasso qualitativo della squadra.

2 - La Ternana ce la farà a conquistare i play off?

Preoccupa l’inversione di tendenza seguita alle cinque vittorie consecutive e al primo posto guadagnato in quel momento. Da lì in avanti, però, solo un successo (su rigore con il Cagliari), cinque sconfitte e tre pareggi 0-0. In questo periodo solo quattro reti a fronte di 13 subite. La cura Andreazzoli finora non ha dato i frutti sperati con la squadra che fatica a trovare la via del gol, soprattutto su azione. La Ternana ha tutte le carte in regola per centrare i play off e pure con posizione privilegiata, ma alla ripresa serve un cambio di passo, a cominciare da Falletti. Se il fantasista di Artigas torna a trascinare la squadra ne vedremo delle belle, perché parliamo di un giocatore extra lusso per la categoria. Serve il suo sprint.

3 - Il presidente Bandecchi ricucirà i rapporti con la tifoseria?

Lo strappo di Frosinone si è fatto sentire e sono volate parole grosse tra il patron e una parte della tifoseria. Ma anche in passato non sono state rose e fiori tra le parti, basti pensare alla prima stagione in rossoverde del presidente. Ma oggi come allora le cose sono destinate a tornare a posto. Terni non può perdere Bandecchi e il presidente ha progetti troppo importanti per la città.

4 - Brunori conquisterà il titolo di capocannoniere della serie B?

Il giocatore assisiate ha segnato nove reti al termine del girone d’andata. Cheddira del Bari una in più ma dopo l’exploit mondiale con il Marocco potrebbe emigrare in serie A lasciando campo libero al centravanti palermitano che ha chiuso il 2022 in maglia rosanero polverizzando record su record (27 gol, miglior marcatore italiano) e guadagnandosi la convocazione per uno stage del ct azzurro Mancini.

5 - La Sir farà il grande Slam?

La squadra di Anastasi ha vinto 24 partite su 24. Dall’inizio della stagione ha raccolto solo successi conquistando la Supercoppa italiana e, per la prima volta nella sua storia, il Mondiale per club. Ha chiuso il girone d’andata di Superlega senza concedere nemmeno un punto agli avversari, cosa mai accaduta prima. Restano da conquistare altri tre trofei: lo scudetto (sarebbe il secondo), la Champions (che resta il grande sogno) e la Coppa Italia. Sì, la Sir può farcela come nel 1990 fece la Maxicono Parma che vinse Coppa del mondo, tricolore, Coppa Italia, supercoppa europea e Coppa delle Coppe. Le rotazioni di Anastasi sono il grande segreto dello straordinario cammino intrapreso anche se, come sempre, il finale di stagione e i play off decideranno tutto con gli avversari che si preannunciano sempre più agguerriti.

6 - Il Gubbio riuscirà a tornare in serie B?

La squadra di Braglia sta facendo cose egregie. Peccato per il ko di Montevarchi che ha consentito alla Reggiana di allungare a +4. Ma il Gubbio è squadra tosta e la sensazione è che lotterà fino alla fine anche se non bisogna dimenticare il Cesena terza forza del torneo. Il mercato potrebbe dare una spinta importante. Ai rossoblù servono sicuramente un bomber e un esterno sinistro. Quello che arriverà in più è tutto di guadagnato.

7 - Chi vincerà il campionato di Eccellenza?

Sansepolcro a +1 sull’Ellera e con un Valori in più nel motore. Sfida tiratissima con i biturgensi (forse) leggermente avanti anche per via di una squadra molto esperta.

8 - Coach Santarelli ripeterà in Turchia i successi ottenuti in Serbia?

L’allenatore folignate nel 2022 è stato campione del mondo di volley, unico a farlo, con la squadra di club (Conegliano) e con la nazionale serba. Ora la sorprendente decisione e la nuova avventura in Turchia dove sono molto ambiziosi e investono parecchio nella pallavolo. Ma servirà tempo per far crescere il movimento della mezzaluna anche se le capacità taumaturgiche del tecnico umbro sono ormai note a tutti.

9 - Passaro entrerà nella top 100 mondiale?

Attualmente è il numero 119. Considerato che a inizio 2022 era 603, al giovane tennista dello Junior Perugia nessun traguardo è precluso.

10 - Ci saranno altri protagonisti nel 2023?

Senza poter e voler essere esaustivi, l’Umbria si attende molto da Agnese Duranti campionessa di ginnastica, dagli schermidori Foconi e Santarelli e nei motori da Petrucci atteso al via della nuova stagione in Superbike dopo le esaltanti prove in MotoAmerica e alla Dakar. E tornando al volley tutti si augurano la salvezza della Bartoccini Fortinfissi in A1 femminile anche se gli obiettivi di inizio stagione erano più alti.

