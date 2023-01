Sir Susa da Nba, 24 vittorie come i Golden State nel 2015 ma i Block Devils non vogliono fermarsi

Carlo Forciniti 02 gennaio 2023 a

Novemilanovecentosedici chilometri. E’ la distanza che separa Perugia da Oakland, California. Due realtà diverse. Due mondi lontani e per certi versi antitetici. Ma ad accomunare il capoluogo umbro e la città facente parte dell’area metropolitana di San Francisco sono due squadre: la Sir Safety Susa Perugia ed i Golden State Warriors, tenute assieme da un numero magico: il 24. Perché tante sono le vittorie consecutive dall’inizio delle rispettive stagioni che hanno messo insieme i Block Devils nel 2022-2023, ed i “dubs” nell’annata 2015-2016.

La striscia della franchigia di basket campione Nba in carica, si è fermata il 12 dicembre 2015 contro i Milwaukee Bucks. Quella della società presieduta dal patron Sirci è ancora in corso. E dalle parti di Pian di Massiano, seppur non si badi molto ai numeri, nessuno vuole togliere il piede dall’acceleratore. Perugia e Golden State rappresentano da anni due eccellenze nei rispettivi sport. I bianconeri - freschi campioni del mondo - da diverso tempo giocano per trionfare in Italia ed in Europa. Dal 2015, gli Warriors - che di recente si sono trasferiti a San Francisco - sono la franchigia di riferimento della lega professionistica americana, non tanto e non solo per i titoli vinti nel 2015, nel 2017, nel 2018 e nel 2022 che sono seguiti a quelli del 1947, del 1956 e del 1975. Perché da quando Steve Kerr è diventato capo allenatore, i californiani rubano l’occhio anche e soprattutto per il modo di giocare. E quest’anno ed al netto di come andrà a finire l’annata, la Sir ha più di una volta meravigliato per la bontà del gioco espresso dal gruppo guidato da Anastasi. Leon, Semeniuk, Giannelli, tanto per citarne alcuni, sono le stelle del club umbro. Un po’ come lo erano - e lo sono tuttora - i vari Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green tra i dubs. Che chiusero la già citata stagione 2015-2016 con il record di sempre di vittorie in regular season (73 su 82 partite) ma con il titolo sfumato in gara 7 di finale Nba contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James.

In ogni caso, quell’edizione degli Warriors accende ancora la fantasia degli appassionati. La Sir ha tutto per restare nella storia proprio come i californiani. Dopo aver sollevato al cielo la Supercoppa ed il Mondiale per Club, punta a trionfare anche in Coppa Italia, in campionato ed in Champions League. Missione difficile? Sì. Impossibile? No. “Strenght in numbers”, la forza è nei numeri, è il motto di Golden State. Quei numeri che certificano la competitività di Perugia. Che nel 2023 vuole andare ben oltre le 24 vittorie. A cominciare dalla prossima gara.

